 الماء يغادر "مدينة الاحلام" في بغداد

شفق نيوز/ يشكو سكان مجمع بسماية السكني في العاصمة بغداد من انقطاع الماء، منذ مساء أمس الأربعاء، وذلك ضمن سلسلة مشاكل تواجه هذا المجمع الذي يعد حتى عام مضى من أنجح تجارب الاستثمار السكني العمودي في العراق، حيث تطلق عليه هيئة الاستثمار الوطنية اسم "مدينة الاحلام".

وقال عدد من سكان المجمع لوكالة شفق نيوز، إن الماء انقطع منذ مساء أمس عن المجمع بالكامل، وأشاروا إلى عودته تدريجياً بعد ساعات طويلة في بعض "البلوكات"، فيما لم يعود الى اخرى.

ويشير السكان إلى أن الانقطاع بدأ بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، سوى دعوة من هيئة الاستثمار الى ترشيد الاستهلاك نشرت قبل أيام على حسابها الرسمي في موقع فيسبوك، لافتين إلى أن قطع الماء يكون في وقت الذروة ومع استيقاظ الموظفين والطلبة استعدادا للتوجه الى الدوام الرسمي.

ولم توضح هيئة الاستثمار أو الشركة المستثمرة في إدامة المجمع "عراقنا"، الأسباب التي أدت إلى هذه الشحة، إلا أن بعضا ممن هم على دراية بالأمر، قالوا إن الانقطاع "قد يستمر لأيام"، موضحين أن "الأزمة في محطة ماء بسماية هو سوء الإدارة وعدم المتابعة بشكل جدي".

ويقول عددا من المعنيين رفضوا ذكر أسمائهم إن من بين الأسباب هو "عدم استخدام العدادات التي وضعتها الشركة الكورية هانوا".

ويشير أحد ممثلي السكان، ويدعى "أبو تيم"، إلى وجود "عطل كبير جداً، ومن المحتمل أن يستمر لأيام عدة"، مؤكداً نقلا عن الشركة المكلفة بإدارة المجمع، أن "مضخات الماء قد غرقت، وخزانات المياه فارغة بنحو 50%".

وبين أن "شحة الماء مقبلة على المجمع لأسبوع، إلا أن المهندسين يعملون لحلها"، مشددا على "قطع سقي الحدائق بشكل نهائي وترشيد استهلاك المياه".

يشار إلى أن سكان مجمع بسماية او ما يعرف بـ"مدينة الاحلام"، قد خرجوا بتظاهرات عدة للمطالبة بتغيير واقع حال المدينة التي يرون فيها أنها "تتدهور"، مع إعلان شركة "هانوا" الكورية الجنوبية المنفذة للمشروع خروجها من المدينة بسبب عدم تسلم مستحقاتها المالية.

ويعاني المجمع منذ نحو سنتين من مشاكل عدة تمثلت في انقطاع الماء والتيار الكهربائي، الذي بدوره يعطل الحياة عن المدينة التي أنشئت وفق تصميم حديث يعتمد على الطاقة بشكل رئيسي.

وأعلنت لجنتا النزاهة والاستثمار في البرلمان العراقي، منتصف شهر تشرين الأول الماضي، جمع تواقيع لسحب يد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سهى النجار.

وقال عضو لجنة النزاهة النائب هادي السلامي، في بيان، إنه وبمعية النائب حسن الخفاجي عضو لجنة الاستثمار بدءا بجمع تواقيع لسحب يد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها النجار، وذلك بسبب شبهات فساد وهدر المال العام والكسب غير المشروع، مبيناً أنه تم جمع 75 توقيعاً حتى الآن.

كما أكد النائبان بحسب السلامي، على إحالة الملف لهيئة النزاهة ومحاكم تحقيق النزاهة لحسم قضايا الفساد.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي قد وجه في وقت سابق، بتشكيل لجنة تقصي حقائق بحق هيئة الاستثمار، واصفا الفساد الموجود في الهيئة "لا مثيل له".

وجاءت تلك التصريحات تزامنا مع تظاهرة نظمها سكان مجمع بسماية، احتجاجا على سياسة هيئة الاستثمار التي دفعت شركة "هانوا" الكورية الى الانسحاب من تكملة مشروع المجمع، والذي يعد أول وأفضل مشاريع الاسكان في العراق وقد بدأ العمل به عام 2012.