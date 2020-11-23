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المانيا تمنح العراق أكثر من 10 ملايين دولار لمواجهة كورونا وتتعهد ببناء مستشفيات "مؤقتة"

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-23T07:15:45+0000
المانيا تمنح العراق أكثر من 10 ملايين دولار لمواجهة كورونا وتتعهد ببناء مستشفيات "مؤقتة"

شفق نيوز/ وقع العراق اتفاقيات مع بنك التنمية الألماني، لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.

وفيما تم الكشف عن تخصيص مساهمة بأكثر من 10 مليارات دولار مقدمة من الحكومة الألمانية لدعم العراق في التصدي لفيروس كورونا، أشير إلى بناء عدة مستشفيات لمواجهة الجائحة.

ونشرت صفحة السفارة الالمانية في العراق على موقع فيسبوك واطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ أن بنك التنمية الألماني التابع للحكومة الألمانية، وقع مع وزارة المالية العراقية، و"صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية" العديد من الاتفاقيات المخصصة لتحقيق الاستقرار والتنمية في العراق.

وأشارت السفارة إلى أنه تم تخصيص مساهمة بقيمة 10.7 مليون دولار أمريكي لدعم استجابة العراق لجائحة كورونا لبناء خمسة مستشفيات مؤقتة في العراق. 

وبينت أنه قد تم تخصيص هذه الأموال من قبل الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بتمويل مقدم من خلال مؤسسة الائتمان لإعادة الإعمار الألمانية. 

وأكد المنشور أن هذا الالتزام يزيد من مساهمة سابقة، وبالتالي يرتفع المبلغ الممنوح لحد الآن إلى ما مجموعه 28 مليون دولار أمريكي. 

ولفت إلى أنه سيتم بناء المستشفيات في غرب وشرق بغداد والبصرة والموصل والسليمانية.

وذكر المنشور أن السفير الألماني أوله ديل حضر التوقيع وأكد أنه فقط من خلال العمل معاً، سيفوز المجتمع الدولي في المعركة ضد جائحة كورونا. وشدد السفير الالماني على دعم ألمانيا المستمر للعراق في حربه ضد كورونا، مضيفاً "لقد أطلقنا برنامج طوارئ عالمي لـكورونا، حيث تم تخصيص ما مجموعه 89 مليون دولار أمريكي لهذا المشروع وغيره في العراق"، بحسب المنشور.

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