المالية: جميع عقود وزارة التعليم بعد 2019 مخالفة لقرارات مجلس الوزراء (وثيقة)

شفق نيوز/ عدّت وزارة المالية، يوم الثلاثاء، جميع العقود في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذين تم التعاقد معهم في عام 2020 مخالفين لقرارات مجلس الوزراء.

وجاء في كتاب وجهته مدير عام دائرة الموازنة طيف سامي محمد الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحصلت عليه وكالة شفق نيوز، "كتابكم المرقم 13461 في ۲ /۱۰ / ۲۰۲۲، نشيركم لدى تدقيق الجداول المرفقة طي كتابكم أعلاه نبدي بأن الموما اليهم تم التعاقد معه لاول مرة بعد ۲ /۱۰ / ۲۰۱۹ مخالف لقراري مجلس الوزراء المرقمين (315 ) لسنة ٢٠١٩ والمعدل بالقرار رقم ( ٣٣٧) لسنة ٢٠١٩ مشيرين إلى أعمامينا المرقم ٢٦٣٧٩ و ٢٦٣٧٧ في ٢٣ /٨ / ٢٠٢٢ مع اعلامنا بالسند القانوني بتأمين التخصيصات المالية لتثبيت الموما اليهم ضمن حساب صندوق التعليم العالي".