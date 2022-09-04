المالية توضح حقيقة مناقلة تريليون دينار بعيداً عن خزينة الدولة

شفق نيوز/ أصدرت وزارة المالية الاتحادية، يوم الأحد، توضحياً بشأن الأنباء المتداولة حول مناقلة أكثر من تريليون دينار من دون إدخاله إلى خزينة الدولة العراقية.

وتناقلت وسائل إعلامية خلال اليومين الماضيين، أنباء تفيد بنقل أكثر من تريليون دينار، من أحد الحسابات المصرفية الحكومية، من دون قيام وزارة المالية، والجمارك بإدخاله إلى خزينة الدولة.

وأكدت الوزارة، في هذا الصدد، عبر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "إجراء تحقيق دقيق مع الجهات المعنية بحسب الأوليات والوثائق المتعلقة بأصل الموضوع، ومواضيع ذات علاقة بالهيئة العامة للضرائب، بغرض تحديد مدى دقة ذلك ومن هي الجهات المسؤولة، ومعالجة حالات الخلل الواردة بهذا الشأن على مستوى الأفراد والسياسات إن وجدت، من دون أي تراجع أو تأخير، عملاً بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية وحماية المال العام".

وأشارت إلى أن "الوزير المستقيل علي علاوي، قد عمل منذ تسنمه الوزارة، حتى استقالته على ضرب منابع الفساد وتجفيفه في جميع مفاصل الوزارة، من خلال وضع استراتيجية وخطط أتمتة مؤسسات الوزارة، واختيار كبار المستشارين الدوليين لهذه المشاريع".

ولفتت الوزارة إلى استمرارها بـ"تنفيذ هذه الاستراتيجيات لتحقيق الأهداف المرجوة التي ستنقل وزارة المالية والمؤسسات المرتبطة بها نحو الأداء الكفء وتقليص مساحات التلاعب والفشل".