المالية توجّه بإيقاف العمل بعقود "150 ألف درجة"

شفق نيوز- بغداد

أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة المالية العراقية، يوم الأحد، توجيهاً بإيقاف العمل بعقود "الموازنة الثلاثية" الخاصة بـ(150 ألف درجة وظيفية)، وإعادة ربطها بأحكام قانون الموازنة الاتحادية.

وبحسب الوثيقة، الموجهة إلى مجلس النواب، فإن الوزارة أوضحت أن تفسير الفقرة (4) من كتاب سابق يقتضي “إيقاف العمل بكافة نصوص قانون الموازنة الاتحادية للسنوات (2023-2024-2025) فيما يتعلق بهذه العقود”.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي استناداً إلى كتاب رسمي سابق، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية النافذة.

كما تضمنت الوثيقة الموقعة من قبل وزير المالية طيف سامي، توجيهاً صريحاً بإيقاف العمل بالعقود لحين معالجة وضعها وفق السياقات القانونية المرتبطة بقانون الموازنة.