المالية توجه بإطلاق العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة.. وثيقة

شفق نيوز- بغداد

أصدرت وزارة المالية العراقية توجيهاً رسمياً بإطلاق العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة.

وجاء في كتاب صادر عن مدير عام دائرة الموازنة بالوزارة، بعنوان "إطلاق الترفيعات والعلاوات"، أن التوجيه يشمل الشروع بإصدار الأوامر الإدارية لترفيع الموظفين واحتساب الشهادات الدراسية التي حصلوا عليها أثناء الخدمة، وفق التعليمات وضوابط النافذة.

وأشارت الوزارة مخاطبة دوائر الدولة، إلى ضرورة إرسال جداول تفصيلية تتضمن محضراً مصادقاً عليه من قبل الوزير وأعضاء اللجنة المركزية، يتضمن الشهادة الدراسية وصحة صدورها، وكذلك الأوامر الإدارية المتعلقة بالاحتساب وفق البيانات المذكورة.