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المالية توافق على صرف رواتب عقود "315" لدائرة بلديات بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-19T14:11:29+0000
المالية توافق على صرف رواتب عقود "315" لدائرة بلديات بغداد

شفق نيوز/ وافقت وزارة المالية العراقية، يوم الأحد، على صرف رواتب موظفي دائرة بلديات بغداد، الذين جرى تحويلهم من أجور يومية إلى عقود استناداً لقرار 315.

ويتضمن قرار "315" آليات لمعالجة وضع العاملين بصفة عقود وأجر يومي في مختلف المؤسسات الحكومية، والذي صوت عليه مجلس الوزراء عام 2019.

وحصلت وكالة شفق نيوز، على وثيقة صادرة عن مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية، وتنص على "إضافة مبلغ قدره 3 مليارات و169 مليونا و440 ألف دينار، لحساب مديرية البلديات العامة في محافظة بغداد".

وجاء في الوثيقة، أن "هذا المبلغ خصص لصرف رواتب موظفي الأجور اليوميين في المديرية، والذين جرى تحويلهم إلى عقود، استناداً لقرار 315".

ومنح مجلس الوزراء العراقي بموجب قراره رقم (315) امتيازات كبيرة للعاملين بالأجور اليومية والعقود، أسوة بموظفي الملاك الدائم، اذ تقرر شمولهم بـ(تخصيصات قطع الأراضي، القروض، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافآت، وغيرها من الامتيازات).

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