المالية توافق على تمويل عقود ملحق تربية الأنبار

شفق نيوز/ أعلن عضو مجلس محافظة الأنبار، زيد الحماد، يوم الأحد، استحصال موافقة وزارة المالية على تمويل عقود ملحق تربية الأنبار، ما يمهّد لصرف المستحقات المالية للمعلمين والعاملين المشمولين بهذه العقود.

وأكد الحماد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الخطوة تأتي بعد جهود ومتابعات مكثفة لضمان حقوق المعلمين وتحسين الواقع التربوي في المحافظة"، مشيرًا إلى أن "الإجراءات التنفيذية للصرف ستتم وفق الضوابط المعتمدة".

يُذكر أن عقود ملحق تربية الأنبار كانت قد واجهت تحديات مالية خلال الفترة الماضية، مما أثار مطالبات واسعة بالإسراع في تمويلها.