المالية تنفي مزاعم صرف تعويضات الدور المهدمة

شفق نيوز/ نفت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الأربعاء، صحة الكتاب المنسوب إليها والمتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمشار إليه على أنه صادر عن الدائرة القانونية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، ورد الى وكالة شفق نيوز، أنها لم تُصدر أي كتاب تحت العدد والتاريخ والتوقيع الوارد في النسخة المتداولة.

وأكدت الوزارة على ضرورة توخي الحذر والدقة عند تلقي الأخبار، داعية إلى الاعتماد على منصات التواصل والمواقع الرسمية المعتمدة للوزارة كمصادر موثوقة للمعلومات.