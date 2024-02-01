المالية تعلن توزيع الرواتب التقاعدية لشهر شباط
2024-02-01T07:58:21+00:00
شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، أن دائرة المحاسبة التابعة لها باشرت بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر شباط 2024 .
وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم، أنه سيتم إستكمال إجراءات رفع الرواتب من قبل هيئة التقاعد الوطنية ومصرفي الرافدين والرشيد عبر بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم .
ووفقا للبيان فإنه، بإمكان المتقاعدين (المدني والعسكري) ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف او منافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لتسلم رواتبهم.