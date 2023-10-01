المالية تعلن المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الأول الجاري

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية، يوم الأحد، المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين (المدني والعسكري) لشهر تشرين الأول الحالي.

ووجهت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إدارة مصرفي الرافدين والرشيد وهيئة التقاعد الوطنية بـ"الاسراع في استكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني".

ودعت الوزارة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية الى مراجعة فروع المصارف و منافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم.