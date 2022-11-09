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المالية تعلن استعادة 622 عقارا من متجاوزين وأحزاب في 4 محافظات عراقية

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-09T20:10:53+0000
المالية تعلن استعادة 622 عقارا من متجاوزين وأحزاب في 4 محافظات عراقية

شفق نيوز/ أعلنت دائرة عقارات الدولة احدى تشكيلات وزارة المالية، يوم الأربعاء، استعادة أكثر من 622 عقاراً تابعاً للوزارة في 4 محافظات عراقية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العقارات كانت تحت سيطرة متجاوزين واحزاب بصفة غير قانونية في محافظات بغداد والديوانية وكركوك وديالى".

واشار البيان الى ان "عدد العقارات المستعادة للدولة بلغ (5196) عقارا في بغداد والمحافظات".

وكانت دائرة عقارات الدولة اعلنت يوم الإثنين (30 / 5/ 2022) استعادة 453 عقاراً من جهات استولت عليها خلافاً للقانون والتعليمات، مشيرة الى أن ذلك جاء بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني رقم 50 لسنة 2019.

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