المالية تعلن استعادة 453 عقاراً استولت عليها جهات خلافاً للقانون

شفق نيوز/ اعلنت دائرة عقارات الدولة احدى تشكيلات وزارة المالية، يوم الإثنين، استعادة 453 عقاراً من جهات استولت عليها خلافاً للقانون والتعليمات، مشيرة الى أن ذلك جاء بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني رقم 50 لسنة 2019.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "جهود البحث والتحري عن الأملاك والعقارات التابعة للدولة مازال مستمرا، وان الخطة الموضوعة لغرض استعادة تلك الأملاك تسير بخطى ثابتة، تنفيذا للقوانين والتعليمات الصادرة بهذا الشأن".

وأضاف أن "اغلب الاملاك المستردة كان مستولاً عليها من قبل بعض الجهات، موضحاً، "بعد اتمام الاجراءات التدقيقية تبين أن معظم تلك الاملاك غير داخلة ضمن قاعدة البيانات الخاصة بأملاك وزارة المالية وجرى الاستيلاء عليها خارج الضوابط والتعليمات المعمول بها ، حيث تلتزم الدائرة إتخاذ الإجراءات الكفيلة باستردادها واعادتها الى املاك الدولة".