المالية تطلق تمويلات رواتب موظفي الدولة لشهر شباط

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الأحد، إطلاق تمويلات رواتب موظفي مؤسسات الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر شباط الجاري، مؤكدة المباشرة بإرسال التخصيصات المالية إلى الجهات المعنية تمهيداً لتوزيعها عبر المصارف المعتمدة.

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن إجراءات الصرف جاءت بعد استكمال المتطلبات الإدارية والفنية، لضمان انسيابية تحويل الرواتب إلى حسابات الموظفين في مختلف المحافظات.

وأضافت أن الدوائر والمؤسسات من المؤمل أن تباشر بصرف الرواتب تباعاً خلال الساعات المقبلة، بحسب آليات كل جهة مصرفية.