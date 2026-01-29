المالية تطلق تمويل رواتب الموظفين.. الصرف على وجبات

شفق نيوز– بغداد

أطلقت وزارة المالية الاتحادية، يوم الخميس، تمويلات رواتب الموظفين في مؤسسات الدولة فيما وجهت بأن يكون الصرف على وجبات.

وأفاد مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، بأن وزارة المالية باشرت بإطلاق التمويلات المالية، على أن يتم صرف المستحقات بشكل تدريجي وتباعاً، بحسب توفر السيولة النقدية لدى المصارف الحكومية.

وأوضح المصدر، أن عملية الصرف ستكون على شكل وجبات، في ظل محدودية السيولة المالية المتوفرة حالياً، مشيراً إلى أن التمويل سيستمر وفق الإمكانات المتاحة لدى المصارف خلال الفترة المقبلة.

وكان مصدر مطلع قد كشف، أمس الأربعاء، أن أغلب وزارات ومؤسسات الدولة لم تتسلّم رواتب موظفيها حتى الآن بسبب قلة السيولة المالية، رغم استكمال الإجراءات وإرسال قوائم الرواتب إلى وزارة المالية، ما أدى إلى تأخير صرف المستحقات في ظل شحّ النقد لدى المصارف الحكومية.

ولم تُطلق رواتب الموظفين حتى اليوم الخميس التاسع والعشرين من الشهر، رغم أن صرفها يتم عادة بين العشرين والخامس والعشرين، الأمر الذي أثار حالة من القلق والاستياء في أوساط الموظفين.

وأرجع مصدر مطلع، سبب عدم تسلّم الرواتب إلى "شحّ السيولة المالية"، رغم استكمال القوائم والإجراءات الخاصة بالتمويل، الأمر الذي تسبب بتأخير صرف المستحقات في ظل محدودية النقد لدى المصارف الحكومية.