المالية تشطب تخصيصات محافظات.. غضب شعبي وتحرك نيابي

شفق نيوز/ انتقدت عضو مجلس النواب العراقي، عن محافظة كربلاء، ابتسام الهلالي، يوم الأربعاء، تصرف وزارة المالية وتهميش بعض المحافظات وشطب اسمها من قوائم التخصيصات المالية بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

وأثار إجراء وزارة المالية الأخير، حالة استياء وغضب واسعين على مستوى الشارع العراقي، لاسيما مع استمرار الوزارة عدم بيان الأمر للمحافظات التي لم تشمل بتخصيصات تثبيت وتعيين محاضريها.

وكانت تنسيقيات المحاضرين والإداريين بالمجان، في محافظات كربلاء، واسط، الديوانية، ذي قار، والمثنى، أعلنت أمس الأول، تنظيم تظاهرات واعتصامات أمام وزارة المالية، احتجاجا على عدم شمولهم بالتمويل أسوة بباقي المحافظات الأخرى.

وعن ما تقدم، أوضحت الهلالي، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب صوت في 8 حزيران الماضي على قانون الأمن الغذائي وتم تخصيص تريليون دينار للمحاضرين والإدريين في وزارة التربية، إضافة إلى شرائح أخرى".

وأضافت أن "وزارة المالية قامت بتهميش وشطب محافظات عن أخرى من قانون الأمن الغذائي وعدم توفير تخصيص المالي لتلك المحافظات من ضمنها كربلاء".

وتابعت الهلالي: "نحن اليوم وبرفقة عدد من أعضاء البرلمان في مبنى وزارة المالية حاولنا اللقاء بمدير دائرة الموازنة (طيف سامي)، إلا إنها رفضت ذلك ومنعت الدخول إليها".

وطالبت النائب عن محافظة كربلاء، رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية بـ"التدخل لإطلاق التخصيصات المالية المخصصة لكربلاء، أسوة بالمحافظات الأخرى".