المالية تستكمل إجراءات استحداث 66 الف درجة وظيفية لجمع من الخريجين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية، يوم الأربعاء، استكمال إجراءات استحداث اكثر من 66 الف درجة وظيفية لذوي المهن الصحية والصيادلة والإطباء والعلوميين خريجي عامي 2019 و2020.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة المالية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "دائرة الموازنة في وزارة المالية استكملت اليوم الاربعاء ، الإجراءات الخاصة باستحداث 66438 الف درجة وظيفية ضمن مفردات ملاك وزارة الصحة ودوائرها في المحافظات من ذوي المهن الصحية والاطباء والصيادلة واطباء الاسنان، اضافة الى فئة العلوميين خريجي عامي 2019 و2020، والبدء بتمويل رواتبهم اعتباراََ من شهر تشرين الثاني الحالي".

واوضح البيان ان "ذلك جاء استنادا لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 المعدل وتعليمات رقم (1) لسنة 2020". كما اوعزت وزيرة المالية طيف سامي وفقاً للبيان الى دائرة المحاسبة بتنفيذ اجراءات تمويل رواتب شريحة العلوميين المتوقفة منذ شهر كانون الثاني 2022 .