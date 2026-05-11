المالية تستعد لإطلاق تمويلات الرواتب قبل العيد

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم الاثنين، أن دائرة المحاسبة في وزارة المالية تتجه إلى المباشرة، اعتباراً من الأسبوع المقبل، بإطلاق تمويلات رواتب موظفي دوائر الدولة لشهر أيار الجاري، تمهيداً لصرفها قبل حلول عيد الأضحى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "التوجه يأتي بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الأضحى الذي يصادف في 27 من الشهر الجاري".

وبين، أن "وزارة المالية جرت العادة في المناسبات والأعياد على تسريع إجراءات تمويل الرواتب لضمان وصولها إلى الموظفين قبل العطلة الرسمية".