المالية تزف خبراً ساراً للمفصولين السياسيين

شفق نيوز/ اصدرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، اوامر تعيين الوجبة الاولى من المفصولين السياسيين، ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مدير عام الدائرة الادارية والمالية حسن سلمان المكوطر وقع اوامر بتعيين 80 موظفاً كوجبة اولى من المفصولين السياسيين وذلك استنادا الى قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢ بعد توفر التخصيص المالي".

واشارت الوزارة الى انها "ماضية بتطبيق فقرات قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية وتعمل على اتمام كافة الاجراءات الادارية والمالية لغرض اصدار وجبات لاحقة للمشمولين بالفصل السياسي بعد توفر التخصيص المالي لغرض تعيينهم".

وفي 14 اب الماضي، أصدرت وزارة المالية، التعليمات الخاصة بصلاحيات صرف قانون الأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022.

ودعت الوزارة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى مراجعة دائرة الموازنة لتسلم التعليمات.