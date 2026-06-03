المالية تدرج "الأجور اليومية والعقود" ضمن موازنة 2026 (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

أظهرت وثيقة رسمية، اليوم الأربعاء، موافقة وزير المالية فالح الساري على إدراج وتثبيت موظفي الأجور اليومية والعقود ضمن موازنة 2026، مع إحالة الملف إلى دائرة الموازنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبحسب كتاب رسمي صادر عن رئيس اللجنة المالية النائب عزيز شريف المياحي وموجه إلى وزير المالية، فإنه يطلب إدراج موظفي الأجور اليومية في الوزارات والدوائر الخدمية في المحافظات، والذين مضت على خدمتهم أكثر من أربع سنوات، ضمن موازنة 2026 وتثبيتهم على الملاك الدائم.

وتضمنت الوثيقة تهميشاً من وزير المالية موجهاً إلى قسم الموازنة يقضي بإدراج موظفي العقود والأجور اليومية ضمن الموازنة المقبلة، وفق الإجراءات المعتمدة.