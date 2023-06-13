المالية تخاطب الوزارات والمحافظات بسرعة تزويدها ببيانات التعيينات الجديدة

شفق نيوز/ خاطبت وزارة المالية، يوم الثلاثاء، الوزارات كافة والمحافظات والجهات غير المرتبطة ، بسرعة تزويدها بجداول تفصيلية المتعلقة ببيانات المتعينين الجدد من حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل ممن جرى توزيعهم من قبل مجلس الخدمة الإتحادي.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، فإن الجداول تتضمن الاسم الثلاثي والامر الصادر بالتعيين والتحصيل الدراسي والدرجة الوظيفية والعنوان الوظيفي والراتب الشهري ، الى جانب التوقيفات التقاعدية وانواع المخصصات (الزوجية / الاطفال / هندسية / خطورة/ مقطوعة/ اخرى).

نص البيان من هنا