المالية تباشر بتمويل رواتب الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية للشهر الجاري

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية، يوم الاثنين، عن المباشرة بتمويل رواتب الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية لشهر تموز/ يوليو الجاري.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن دائرة المحاسبة باشرت بإجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر تموز/ يوليو الجاري.

ودعت وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، إلى إرسال مخوليهم لاستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ومنتسبيهم، مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد منها واستيفاء متطلبات التمويل المطلوبة كافة.