المالية النيابية: 7 ترليونات دينار لزيادة رواتب الحماية الاجتماعية في موازنة 2023

شفق نيوز / أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن تخصيص 7 تريليونات دينار في قانون الموازنة العامة لزيادة رواتب المستفيدين من الحماية الاجتماعية.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الموازنة العامة للعام 2023 تضمن تخصيص 7 تريليونات دينار لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية"، لافتا إلى إن "المبلغ المخصص سيتضمن شمول مليون اسرة جديدة برواتب الاعانة الاجتماعية".

وأضاف الكاظمي أن "التخصيص المالي في قانون الموازنة يتضمن أيضاً زيادة رواتب المستفيدين من الحماية الاجتماعية"، مشيرا إلى إن "رواتب المستفيدين ستكون أفضل من السابق".

وبيّن الكاظمي، إن "وزارة المالية تدرس حالياً قانون الموازنة وبعد الانتهاء من الدراسة سترسل مسودة القانون لمجلس الوزراء لإقرارها وارسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها في بداية السنة الجديدة".

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية أعلن، في 14 تشرين الثاني 2022، تسجيل أكثر من مليون ونصف المليون اسرة على الاستمارة الالكترونية في قاعدة الفقر.

وتعيش عوائل عراقية تصنف تحت خط الفقر على أموال الرعاية الاجتماعية التي يشتكي افرادها من "ضعفها" وعدم مقدرة الأموال المخصصة لهم على مواجهة صعوبات المعيشة.