المالية النيابية تعلن حسم ملف رواتب الدراسات الكوردية في المناطق المتنازع عليها

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الاحد، حسم ملف رواتب الدراسات الكوردية في المناطق المتنازع عليها.

وقالت نرمين معروف عضو اللجنة وهي نائبة عن السليمانية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية الخاصة وخلال مناقشتها مشروع قانون الموازنة العامة استضافت وزيري التربية والتعليم وناقشت موضوع نقل ملاكات الدراسة الكوردية في المناطق المتنازع عليها إلى وزارة التربية والتعليم العالي الاتحاديتين".

واضافت أنه "بناء على البند 21 من قانون الموازنة الذي أقرته الحكومة الاتحادية فانه تمت الموافقة على نقل نفقات التعليم الكوردي في المناطق المتنازع على موازنة وزارة التربية والتعليم الاتحادية".

وبينت انه "حوالي 13 ألف موظف سيتم تحويل رواتبهم ونفقاتهم على الموازنة الاتحادية".