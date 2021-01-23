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المالية النيابية تطمئن الموظفين: لا توجد اقتطاعات من رواتبكم في 2021

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-23T15:17:39+0000
المالية النيابية تطمئن الموظفين: لا توجد اقتطاعات من رواتبكم في 2021

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم السبت، عدم وجود اقتطاعات من رواتب الموظفين للعام 2021.

وقال رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "لا يوجد أي استقطاع من رواتب الموظفين لعام 2021 باستثناء الدرجات العليا".

وأضاف الجبوري، أن لدى المالية النيابية رؤية فنية بشأن قرار 315، مشيرا إلى أن الأموال التي ستستقطع من بعض مواطن الترف بمؤسسات الدولة سيتم تحويلها إلى قرار 315.

وقرار 315 هو قرار اعدته الامانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة المستشارين، والخاص بتحويل الاجراء الى عقود.

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