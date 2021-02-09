المالية النيابية: تخفيض العجز في موازنة 2021 إلى 25 تريليونا تطلب 560 ساعة عمل

شفق نيوز/ اكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الثلاثاء، إنها استغرقت 560 ساعة لتعديل مشروع قانون الموازنة العامة وتخفيض العجز المالي إلى 25 تريليون دينار، فيما لفتت إلى أن موازنة 2021 تعد الاصعب على العراق.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار لـوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية عملت طيلة الفترة السابقة بجهد استثنائي واستغرقت 560 ساعة عمل (23 يوما وثلاث ساعات تقريبا) لتعديل مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021، على اعتبار إنها كانت تتضمن مبالغ كبيرة في بعض نودها لا تنسجم مع الأزمة المالية والاقتصادية والصحية بالبلاد"، مشيرا إلى إن "اللجنة استضافت خلال الفترة المقبلة 320 مسؤولا عن وحدة الأنفاق بقانون الموازنة".

وأضاف إن "الانفاق في الموازنة العامة للعام 2019 كان 116 تريليون، إما الإنفاق في موازنة 2021 فكانت 164 تريليون دينار"، مبينا إن "اللجنة المالية النيابية نجحت في تقليص الفارق الكبير في الموازنة واصبح 127 بعد أن كانت 164 تريليونا، وأنها مستمرة بالتقليص فضلا عن تقليص موازنة الرئاسات الثلاث إلى 20%".

وتابع الصفار، إن "الايرادات المالية في الموازنة ارتفعت من 93 إلى 103 تريليون دينار من خلال رفع سعر برميل النفط واحتسابه 45 دولارا بقانون الموازنة، مع تخفيض العجز المالي إلى اقل من 25 تريليون بعد إن كان 71 تريليون دينار"، مؤكدا إن "موازنة 2021 تعد الأصعب مرت على العراق مع قرب الانتخابات وتدخل السياسي".