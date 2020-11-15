المالية النيابية تخاطب الموظفين: اطمئنوا لا تخفيض في رواتبكم بموازنة 2021‪

شفق نيوز/ أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الأحد، أن قانون الموازنة العامة للعام 2021 لا تتضمن أي تخفيض في رواتب الموظفين، فيما أشارت إلى أنها بانتظار مسودة الموازنة لإرسالها من مجلس الوزراء.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي لوكالة شفق نيوز؛ إن "قانون الموازنة العامة لعام 2021 لا يتضمن أي تخفيض في رواتب الموظفين"، مشيرا إلى أن "التخفيض سيشمل الدرجات العليا والموظفين من الدرجات الخاصة".

واضاف أن "اللجنة المالية النيابية تنتظر إقرار قانون الموازنة في مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري"، مبينا أن "اللجنة بانتظار إرسال قانون الموازنة إلى البرلمان من أجل القراءة والمناقشة قبل التصويت على القانون".

ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة بسبب انخفاض أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا، الأمر الذي أدى تعثر الحكومة في دفع رواتب الموظفين، و الاقتراض لسد العجز الحاصل.