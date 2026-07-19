المالية النيابية تبحث فصل علاوات وترفيعات الموظفين عن قانون الموازنة

شفق نيوز- بغداد

كشف رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد، يوم الأحد، عن عزم اللجنة بحث إمكانية فصل علاوات وترفيعات موظفي الدولة عن قانون الموازنة.

وقال عواد، لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة ستستضيف، الثلاثاء المقبل، مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية لمناقشة عدد من الملفات المالية.

وأضاف أن جلسة الاستضافة ستبحث إمكانية فصل علاوات وترفيعات موظفي الدولة عن قانون الموازنة، بما يخدم شريحة الموظفين.

وفي وقت سابق، كشف عضو اللجنة المالية حسين الدراجي، لوكالة شفق نيوز، عن عزم السلطتين التشريعية والتنفيذية التحول تدريجياً نحو تطبيق "موازنة البرامج والأداء" بدءاً من العام المقبل 2027، لضمان تنظيم الصرف وحماية الأموال العامة.

وكانت اللجنة قد استضافت في السابع من شهر تموز الجاري، وزير المالية فالح الساري والملاك المتقدم في الوزارة، لبحث الواقع المالي والاقتصادي، وآليات إعداد مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027.

وفي التاسع من حزيران الماضي، عممت وزارة المالية الاتحادية، توجيهاً إلى مؤسسات الدولة بإطلاق منح العلاوات والترفيعات للموظفين المستحقين، مع احتساب عدد من الخدمات الوظيفية والشهادات الدراسية وفق الضوابط القانونية النافذة.