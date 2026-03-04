المالية العراقية تنفي تأجيل صرف رواتب الرعاية الاجتماعية

شفق نيوز- بغداد

نفت وزارة المالية وبشكل قاطع، يوم الأربعاء، الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل صرف رواتب الرعاية الاجتماعية لشهر آذار/مارس الحالي بدعوى نقص السيولة المالية.

وأكدت الوزارة في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ما تم تداوله عارٍ تماماً عن الصحة ولا يستند إلى أي مصدر رسمي"، مشيرة إلى أن "دائرة المحاسبة قامت فعلياً بتمويل الرواتب والمخصصات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها ضمن التوقيتات المحددة".

وأوضحت الوزارة، أن "إجراءات الصرف تسير بانسيابية عالية، دون وجود أي أزمة أو تعثر مالي"، مؤكدة التزامها الكامل "بضمان انتظام صرف المستحقات وفق الجداول الزمنية المعتمدة".

ودعت الوزارة المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء الشائعات التي تستهدف إثارة القلق وإرباك الرأي العام"، وحثّت على اعتماد القنوات الرسمية والبيانات الصادرة عنها حصراً للحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة.

وكان مصدر مطلع كشف في وقت سابق اليوم، عن تأجيل صرف رواتب الرعاية الاجتماعية لشهر آذار/مارس الجاري نتيجة نقص السيولة المالية لدى الجهات المعنية.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "تأخر توفير التخصيصات المالية اللازمة حال دون إطلاق الرواتب في موعدها المحدد" مشيراً إلى أن "الجهات المختصة تعمل حالياً على معالجة الأزمة وتأمين التمويل المطلوب".

وأضاف أن "المستفيدين سيتم إبلاغهم بموعد الصرف الجديد فور استكمال الإجراءات المالية".

ويأتي هذا التأجيل في ظل ظروف اقتصادية وضغوط مالية تواجهها المؤسسات المعنية ما انعكس بشكل مباشر على شريحة واسعة من المواطنين الذين يعتمدون على هذه الرواتب لتأمين متطلبات المعيشة اليومية.