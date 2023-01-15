المالية العراقية تنجز إجراءات استحداث نحو 17 الف درجة وظيفية لتثبيت العقود

شفق نيوز/ انجزت دائرة الموازنة في وزارة المالية، يوم الاحد، اجراءات استحداث اكثر من 17 الف وظيفية لتثبيت المتعاقدين في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة.

وذكر بيان لاعلام الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اجراءات الاستحداث تأتي استنادا الى احكام المادة (45 / خامساً) من قانون الإدارة المالية العامة رقم 6 لسنة 2019 ، إذ يتم تضمين فرق المبالغ ضمن موازنة العام 2023"، مشيرة الى أنه "سيتم تزويد الجهات المعنية بأسماء المعينين كافة ، على ان تتحمل تلك الجهات صحة وسلامة بيانات الفئات المشمولة بالتعيين".

والدرجات موزعة كالآتي :ـ •وزارة العمل / المركز 106

•دائرة صحة ذي قار 1824

•وزارة البيئة / المركز 277

•وزارة الموارد المائية / دائرة المصب العام 102

•مديرية بلديات محافظة ذي قار 4

•مديرية شباب ورياضة الانبار 190

•وزارة الاعمار والاسكان/ دائرة الاشغال والصيانة 8

•مديرية بلديات محافظة بابل 2

•دائرة صحة واسط 1404

•مديرية زراعة الانبار 771

•الهيئة العامة للسدود والخزانات 113

•محافظة الانبار 16

•هيئة البحث والتطوير الصناعي 73

•مركز انعاش الاهوار والاراضي الرطبة 281

•دائرة البحوث الزراعية 462

•دائرة العمل والتدريب المهني / ميسان 7

•دائرة الثروة الحيوانية 180

•وزارة الزراعة / دائرة البستنة 456

•دائرة صحة الانبار 1437

•الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية 874

•المؤسسات البلدية لمحافظة المثنى 2252

•وزارة الثقافة / دار الشؤون الثقافية 61

•مديرية ماء ميسان 1155

•المؤسسات البلدية لمحافظة ميسان 2409

•وزارة الموارد المائية/ مركز الدراسات والتصاميم الهندسية 32

•دائرة التسجيل العقاري 29

•مديرية بلديات محافظة الديوانية 42

•دائرة الكّتاب العدول 86

•وزارة العدل/ دائرة التنفيذ 70

•المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية/ البصرة 70

•دائرة طرق وجسور الديوانية 5

•هيئة الحماية الإجتماعية 113

•دائرة البلديات / ميسان 6

•الجامعة المستنصرية 222

•الجامعة العراقية 1073

•جامعة تكنلوجيا المعلومات والإتصالات 4

•جامعة ميسان 95

•جامعة النهرين 27

•جامعة ذي قار 155

•جامعة البصرة 1056