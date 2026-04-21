المالية العراقية تفند مزاعم إلغاء عقود 150 ألف درجة وظيفية: الإجراء يخص كركوك "حصراً"

نفت وزارة المالية العراقية، اليوم الثلاثاء، الأنباء المتداولة حول إلغاء عقود الموازنة الثلاثية والبالغ عددها 150 ألف درجة وظيفية، واصفة إياها بأنها "غير صحيحة ومخالفة للواقع".

وأوضحت الوزارة في بيان، أن ما يُشاع حول هذا الأمر يخص حصراً عقود محافظة كركوك؛ بسبب عدم إرسال المحافظة للجداول والبيانات التي طلبتها دائرة الموازنة في وقت سابق.

وأضاف البيان، أن الوزارة وجهت خطاباً رسمياً إلى محافظة كركوك لغرض التأكد من ماهية العقود البالغ عددها (7304) متعاقداً، مع ضرورة توضيح السند القانوني لتعيينهم، وتزويد "المالية" بكافة الأوامر الإدارية الخاصة بالتعيين والمباشرة، لضمان مطابقتها للقانون والضوابط المعمول بها.

وجددت الوزارة تأكيد التزامها بإتمام الإجراءات المتعلقة بالعقود كافة فور استكمال البيانات القانونية المطلوبة، داعيةً المواطنين إلى عدم الانسياق خلف "الإشاعات" واعتماد الأخبار من المنصات الرسمية التابعة للوزارة حصراً.

ويأتي هذا التوضيح عقب تداول وثيقة صادرة عن الوزارة مؤخراً، تتضمن توجيهاً بإيقاف العمل بعقود "الموازنة الثلاثية"، وإعادة ربطها بأحكام قانون الموازنة الاتحادية.