المالية العراقية تعلق على صرف رواتب منتسبي الأجهزة الأمنية

شفق نيوز- بغداد

أصدرت وزارة المالية العراقية، مساء اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن ما يجري تداوله عن تعديل يطال رواتب منتسبي الأجهزة الأمنية ومواعيد صرفها.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "تنفي بشكل قاطع ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تدعي وجود نية لتخفيض رواتب منتسبي الجيش والشرطة أو توقف صرف الرواتب خلال الشهر المقبل".

وأكدت أن "الوزيرة طيف سامي لم تُدلِ بأي تصريح يتعلق بهذا الموضوع، وأن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة ويهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة الفوضى".

وشددت على أن "الرواتب تُصرف وفق القانون والجداول الزمنية المعتمدة، وأن السيولة المالية تدار بما يضمن الاستمرار في الإيفاء بالالتزامات تجاه الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية".

ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى الاعتماد حصراً على البيانات والمنصات الرسمية للوزارة في استقاء المعلومات، محذّرة من "تداول الشائعات التي تضر بالاستقرار المالي".

وتوعدت بأنها تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة الجهات أو الأفراد الذين يروجون لمثل هذه الأخبار الكاذبة.

وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خبراً مفاده أن هناك نية لتخفيض رواتب المنتسبين في وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، وعدم توفر السيولة المالية لصرف رواتبهم للشهر المقبل.