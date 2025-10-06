المالية العراقية تطمئن الموظفين: صرف الرواتب مستمر دون تأخير أو تخفيض

شفق نيوز– بغداد

نفت وزارة المالية العراقية، اليوم الاثنين، مايتداول بوسائل التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم وجود نية لتخفيض رواتب منتسبي الجيش والشرطة أو توقف صرفها خلال الشهر المقبل، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "الوزير طيف سامي لم تُصدر أي تصريح بهذا الخصوص، وأن الجهات التي تروّج لهذه الأكاذيب تسعى إلى تضليل الرأي العام وإثارة الفوضى بين المواطنين".

وأضافت الوزارة أن "صرف الرواتب يجري وفق القوانين والجداول الزمنية المعتمدة، وأن الوضع المالي يُدار بما يضمن الاستمرار في الإيفاء بجميع الالتزامات تجاه الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية".

ودعت المالية المواطنين ووسائل الإعلام كافة إلى "اعتماد البيانات الرسمية الصادرة عنها فقط، وتجنب الانجرار وراء الشائعات المغرضة"، مشيرة إلى أنها "تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مروّجي الأخبار الكاذبة وغير الموثوقة".