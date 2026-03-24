المالية العراقية تطلق تمويلات رواتب الموظفين والقوات الأمنية لشهر آذار

أعلنت وزارة المالية، يوم الثلاثاء، أن دائرة المحاسبة التابعة لها، باشرت إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر آذار/ مارس الجاري.

ودعت الوزارة في بيان اليوم، وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، إلى مراجعة دائرة المحاسبة لإستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيها ومنتسبيها.

وأكدت على وحدات الإنفاق مراعاة الإلتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد منها واستيفاء متطلبات التمويل المطلوبة.