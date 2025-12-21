المالية العراقية تعلن تمويل رواتب الموظفين والقوات الامنية لشهر كانون الأول الجاري

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة المالية العراقية، يوم الأحد، أن دائرة المحاسبة التابعة لها، باشرت بإجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر كانون الاول / ديسمبر الجاري.

ودعت الوزارة في بيان اليوم، وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، إلى مراجعة دائرة المحاسبة لإستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيها ومنتسبيها ، مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد من قبلها.

ودعت الوزارة الوزارة أيضا، وسائل الإعلام كافة و رواد منصات التواصل الإجتماعي الى التحلي بالمسؤولية في نقل الأخبار ، وعدم ترويج معلومات من شأنها إرباك الرأي العام ومنها ما يتعلق بمواعيد تمويل الرواتب وغيرها من الأنباء دون الرجوع الى المصادر الرسمية و المعتمدة للوزارة .