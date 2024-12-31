المالية العراقية تصدر توضيحا جديدا بشأن رواتب الموظفين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية العراقية، يوم الثلاثاء، أن دائرة المحاسبة التابعة لها استكملت تمويلات رواتب الموظفين للدوائر والمحافظات كافة لشهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، وحسب جداول الاستحقاق، مؤكدة انها تعمل على تسريع إطلاق تلك الرواتب.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن عملية تمويل رواتب الموظفين لهذا الشهر رافقها مجموعة من الإجراءات الفنية والحسابية، منها تدقيق موازين المراجعة الشهرية تزامناً مع انتهاء السنة المالية وإعداد الحسابات الختامية، مؤكدة أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان شفافية ودقة البيانات المالية.

وأضاف البيان، أن الوزارة تلفت انتباه الرأي العام إلى اتخاذها إجراءات عاجلة لتسريع عملية التمويل وضمان تسلم الموظفين لمستحقاتهم كاملة، مع الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والشفافية.

ودعت الوزارة في بيانها، جميع وسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية والتأكد من صحة المعلومات التي يتم تداولها، والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل الأخبار.

وكانت وزارة المالية، قد نفت يوم الأحد 29 من شهر كانون الاول الجاري، المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تزعم "اعتذارها عن صرف رواتب موظفي الدولة لهذا الشهر بسبب نقص في السيولة"، مشيرة إلى انها "غير صحيحة تمامًا ولا تمت للواقع بصلة".

ورجح مصدر في وزارة المالية العراقية، في وقت سابق من صباح اليوم، تأخر صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني/يناير في العام 2025.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إنه من "المرجح تأخر اطلاق رواتب المتقاعدين لكلا من المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني تزامنا مع عطلة رأس السنة الميلادية، وعدم تمويل المبالغ اللازمة بسبب نقص السيولة المالية".

واضاف انه من "المتوقع ان يتم ارجاء توزيع الرواتب الى ما بعد العطلة".