المالية العراقية تصدر توضيحاً بشأن إطلاق تعيينات جديدة

شفق نيوز - بغداد

نفت وزارة المالية العراقية، يوم الجمعة، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تعيينات أو فتح درجات وظيفية جديدة في الوقت الحالي.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أنه لا توجد أي صلاحية لتعيين أعداد جديدة أو استخدام درجات وظيفية إضافية خارج ما نص عليه قانون الموازنة العامة.

وأشارت إلى عدم وجود صلاحية لأي جهة حكومية باستحداث درجات أو عقود جديدة باستثناء (150 ألف درجة وظيفية) والموزعة حسب نفوس كل محافظة، مؤكدة أنه تم تعيينهم ضمن قانون الموازنة لعام 2023، وانتهى العمل بها بشكلٍ نهائي.

ودعت وزارة المالية في بيانها، وسائل الإعلام والمواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة وتجنّب الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة التي تهدف إلى تضليل الرأي العام.

وكان عضو مجلس النواب مصطفى جبار سند قد دعا، في شهر آب/أغسطس الماضي، المواطنين العراقيين الى عدم التصديق بوعود أي من المرشحين للانتخابات المقبلة التي تتعلق بالتعيينات و رواتب شبكة الرعاية الاجتماعية.

وخاطب سند في حينها العراقيين في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: إن "أيَّ مرشح (..) يعد الشباب بالتعيينات، والرعاية، والاستثناءات، لا تصدقوه، لا نستطيع توفير أي منها لا قبل ولا بعد الانتخابات".

وتجرى الانتخابات التشريعية في العراق يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، غير أن نحو سبعة ملايين منهم سيُحرمون من المشاركة بسبب عدم امتلاكهم بطاقات انتخابية نتيجة عدم تحديث بياناتهم.