المالية العراقية تستحدث نحو 45 الف درجة وظيفية لتعيين ذوي المهن الطبية والصحية والتمريض

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الموازنة في وزارة المالية العراقية، اليوم الاحد، استكمال إجراءات إستحداث الدرجات الوظيفية لتعيين ذوي المهن الطبية والصحية والتمريض في وزارة الصحة ، بعدد اجمالي (45,426)، من المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000 المعدل.

ودعت المالية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، وزارة الصحة الى "التنسيق مع مجلس الخدمة الإتحادي لغرض تمكين المجلس من إطلاق التعيينات للفئات المشمولة ،وستقوم دائرة الموازنة بأشعار الوزارات المذكورة بكلف الاحتساب لهذه الدرجات بعد اجراء التقدير للجداول الواردة الينا من وزارة الصحة".

وتابعت "اما بشأن العدد المتبقي عن حصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي البالغة 879 درجة مطلوب التعين عليها فيتطلب سرعة التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي على تزويدنا بجدول تفصيلي بالدرجة والعنوان الوظيفي وكلف ( لثلاثة اشهر ) موزعة على الجامعات ذات العلاقة ليتنسى اجراء الاستحداث اجراءات المناقلة المطلوبة ".