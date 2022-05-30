المالية العراقية تزف نبأ طال انتظاره للمحاضرين بالمجان.. وثيقتان

شفق نيوز/ قررت وزارة المالية، اليوم الاثنين، تضمين التخصيصات اللازمة لتحويل المحاضرين والاداريين المجانيين في وزارة التربية الى عقود وفق القرار 315.

وأظهرت وثيقة رسمية، وردت الى وكالة شفق نيوز، أن قرار الوزارة جاء استجابة لمخاطبة ومطالبة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي.

ونص القرار على "تضمين التخصيصات اللازمة لتحويل المحاضرين والاداريين المجانيين في وزارة التربية الى عقود وفق قرار ٣١٥ وصرف الفروقات الكاملة لهم وتكييف وضع الاجراء اليوميين وتحويلهم الى عقود".

وقال وزير المالية في وثيقة الرد على مطالبات الزاملي وأطلعت عليها شفق نيوز إن "الوزارة لا تمانع ، في حال رغبة مجلس النواب تثبيت ممن لديهم خدمة تعاقد (2) سنة فأكثر".

وطالب الوزير في الوثيقة التي وقعها بـ" ادراج نص يخول وزير المالية الاتحادي باستحداث درجات للمومأ اليهم اضافة تخصيصات المالية للغرض مدار البحث".

وشهدت العديد من المحافظات وعلى امتداد الفترات السابقة تظاهرات كان المحاضرين والاجراء اليوميين والمتعاقدين يطالبون فيها بتثبيتهم وانصاف حقوقهم في التعيين الدائم على ملاك الوزارات التي ينتمون اليها.