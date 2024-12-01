المالية العراقية تزف البشرى لجميع المتقاعدين

شفق نيوز/ باشرت وزارة المالية العراقية، يوم الأحد، بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر كانون الأول الجاري.

وقال مصدر مخول لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة المحاسبة في وزارة المالية، أكدت على إدارة مصرفي الرافدين والرشيد وهيئة التقاعد الوطنية، الإسراع بإستكمال إجراءات صرف رواتب المتقاعدين عبر بطاقات الدفع الإلكتروني".

ودعت الوزارة، وفق المصدر، المتقاعدين المدني والعسكري كافة ممن ستصلهم رسائل نصية إلى "مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم".