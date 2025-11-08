المالية العراقية ترد على منشور "قطع رواتب الرعاية"

شفق نيوز- بغداد

نفت وزارة المالية العراقية، يوم السبت، صحة منشور متداول في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن قطع رواتب الرعاية الاجتماعية بسبب العجز المالي في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنها "تنفي نفياً قاطعاً صحة المنشور المتداول في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تصريح منسوب إلى وزير المالية"، مؤكدة أن "هذا المنشور مزيف ولا يمت للحقيقة بصلة، ولم يصدر أي تصريح رسمي بهذا المضمون".

ودعت "وزارة المالية المواطنين ووسائل الإعلام إلى اعتماد الأخبار والمعلومات من المصادر الرسمية الخاصة بها وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى تضليل الرأي العام".

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي في العراق تداولت منشوراً منسوباً لوزيرة المالية طيف سامي جاء فيه ما نصه: "قريباً سنقوم بقطع رواتب الرعاية الاجتماعية بسبب العجز المالي"، وهو ما نفته الوزارة في البيان أعلاه.