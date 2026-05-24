المالية العراقية تتعهد بإطلاق مستحقات الفلاحين بعد العيد

شفق نيوز- بغداد

تعهدّت وزارة المالية العراقية، يوم الأحد، بإطلاق مستحقات الفلاحين بعد عطلة عيد الأضحى، وذلك عقب لقاء جمع وزير الزراعة عبدالرحيم الشمري مع وزير المالية فالح الساري.

وذكرت وزارة الزراعة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن وزير المالية وعد بإطلاق مستحقات الفلاحين بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، عقب مناقشة أهمية الإسراع بصرفها دعماً للمزارعين والقطاع الزراعي.

وأضاف البيان أن "الجانبين بحثا أيضاً إمكانية دعم شركة النهرين العامة للبذور والشركة العراقية لإنتاج البذور، وزيادة التخصيصات المالية الممنوحة للوزارة بعد استحصال موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد".

وأشار إلى أن "المباحثات تضمنت دعم وزارة الزراعة بالتخصيصات المالية اللازمة لقطاعات البذور والتجهيزات واللقاحات ومختلف الاحتياجات الضرورية الأخرى، بما يسهم في تطوير القطاعين النباتي والحيواني ومعالجة المعوقات التي تواجههما خدمة للاقتصاد الوطني".

وكان العشرات من الفلاحين من محافظات وسط وجنوب العراق قد تظاهروا أكثر من مرة للمطالبة بحقوقهم المالية.