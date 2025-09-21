المالية العراقية تباشر بتوزيع رواتب الموظفين لشهر أيلول

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة المالية، يوم الأحد، أن دائرة المحاسبة التابعة لها باشرت في إجراءات تمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول/ سبتمبر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الوزارة باشرت بالتمويل وذلك بعد إستكمال الإجراءات المتصلة بعملية تنظيم الصرف كافة.

ودعا البيان وحدات الإنفاق كافة في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة مراجعة الدائرة لاستكمال إجراءات تمويل الرواتب مع مراعاة الالتزام بمتطلبات التمويل الشهري.