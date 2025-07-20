المالية العراقية تباشر بتوزيع رواتب الموظفين لشهر تموز الجاري

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة المالية، يوم الاحد، عن المباشرة بإطلاق تمويلات الرواتب لشهر تموز الجاري.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة المحاسبة في وزارة المالية باشرت بإطلاق تمويلات الرواتب للشهر الجاري تموز/ يوليو 2025، وذلك بعد استكمال الإجراءات المتصلة بعملية تنظيم الصرف كافة".

ودعت الوزارة وحدات الإنفاق كافة في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة مراجعة الدائرة لاستكمال إجراءات تمويل الرواتب مع مراعاة الالتزام بمتطلبات التمويل الشهري.