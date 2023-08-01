المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر آب والمالية تؤكد

شفق نيوز/ ذكر مصدر في وزارة المالية العراقية، أن الوزارة ستباشر بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر آب الجاري اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن وزارة المالية ستطلق عصر اليوم رواتب المتقاعدين المدني والعسكري.

من جهتها أكدت وزارة المالية، أن دائرة المحاسبة باشرت بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آب الحالي.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أن على إدارة مصرفي الرافدين والرشيد و هيئة التقاعد الوطنية الإسراع باستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الإلكتروني.

ودعت الوزارة المتقاعدين كافة المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف، ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لتسلم رواتبهم .