المالية الاتحادية توضح بشأن رواتب موظفي الإقليم

شفق نيوز/ أكدت وزارة المالية الاتحادية، يوم الأربعاء، أنها مستمرة بتمويل رواتب الموظفين في إقليم كوردستان وفق السياقات القانونية، نافية ما يتردد بشأن تعمدها تأخير إطلاق الرواتب لدعة أشهر.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنها "تود أن توضح الحقائق بشأن ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي مؤخراً حول تعمد وزارة المالية بعدم صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لأربعة أشهر. حيث تؤكد أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة تماماً، وتشدد على التزامها الكامل بتنفيذ التزاماتها المالية وفق القوانين والإجراءات النافذة دون أي تقصير".

وبينت أنها قامت بتمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهري تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر من العام الحالي، حيث جرى تحويل المبالغ اللازمة إلى الجهات المختصة، علماً أن التمويلات تتم وفق التخصيصات المرصدة للإقليم أسوةً بموظفي الحكومة الاتحادية، وحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي نص على الالتزام بصرف الرواتب بمواعيدها المحددة.

ولفت الوزارة إلى أن "الإقليم لم يلتزم بالآلية المعتمدة من قبل وزارة المالية الاتحادية في التمويل لوجود خلل في موازين المراجعة لديهم مما تسبب في تأخر صرف الرواتب".

وأكدت أنها على تواصل مع الإقليم بشأن الرواتب من خلال الاجتماعات الدورية بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في الإقليم، وأنها ملتزمة بتمويل الرواتب وفق التوقيتات المحددة والسياقات القانونية المعتمدة.

ويوم أسم الثلاثاء، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان أن وزارة المالية في الحكومة الاتحادية أرسلت أكثر من 631 مليار دينار لتمويل رواتب شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقالت المالية الكوردستانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن وزارة المالية العراقية أودعت فقط 631 ملياراً و335 مليون دينار في حساب فرع أربيل للبنك المركزي العراقي لتمويل رواتب شهر تشرين الثاني/ نوفمبر للموظفين ومن يتقاضون الرواتب في إقليم كوردستان.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت يوم أمس أيضاً عن البدء بصرف رواتب الموظفين والعاملين بالقطاع العام لشهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وذكرت الحكومة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بناء على قرار الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في إقليم كوردستان، وبناء على توصية رئيس الحكومة مسرور بارزاني، زار وفد كوردي، بغداد، للتباحث مع وزارة المالية الاتحادية لحل مسألة رواتب الإقليم".

وصباح يوم الأحد 15 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وصل وفد من وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، إلى العاصمة بغداد، للتباحث مع الجهات الاتحادية المعنية بمسألة تأخر تمويل الرواتب للأشهر الثلاثة تشرين الأول/ أكتوبر، وتشرين الثاني/ نوفمبر الماضيين وشهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.