المالية الاتحادية تبلغ اقليم كوردستان بتطبيق منع دخول المشروبات الكحولية من المنافذ (وثيقة)

شفق نيوز/ أبلغت وزارة المالية الاتحادية، يوم السبت، إقليم كوردستان بتطبيق قرار منع دخول المشروبات الكحولية من المنافذ.

جاء ذلك في وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، موقعة من مدير الشؤون القانونية والأمور الكمركية في الهيئة العامة للكمارك التابعة لوزارة المالية، وموجهة إلى / مكتب ممثلية حكومة إقليم كوردستان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء / بغداد ومديرية كمرك المنطقة الوسطى ومديرية كمرك المنطقة الشمالية ومديرية كمرك المنطقة الجنوبية ومديرية كمرك المنطقة الغربية ومديرية جمرك مطار بغداد الدولي ومديرية كمرك الشحن الجوي.

وجاء في الوثيقة، أنه "استنادا إلى أحكـام المـادة ( 14 / أولا ) مـن قـانون واردات البلـــديات رقــم (1) لسنـة 2023 والمنشور بجريدة الوقائع العراقية العدد (4708) لسنة 2023 والتي نصت (يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها) نرجوا اتخاذ اللازم من قبلكم قدر تعلق الأمر من الناحية الكمركية وتوجيه كافة المراكز الجمركية بتطبيق المادة أعلاه مع إشعار قسم التحري والمكافحة لمتابعة الموضوع مدار البحـث مع السيطرات الكمركية الثابتة والمتحركة وفقا لإحكام القانون أعلاه وقانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل".