"المالكي" يكشف لشفق نيوز تفاصيل حريق "المدينة"

شفق نيوز/ كشف مدير ملعب "المدينة" في مدينة الحبيبية ببغداد، صالح المالكي، يوم الأربعاء، تفاصيل الحريق الذي اندلع في الملعب، مؤكداً السيطرة عليه.

وقال المالكي لوكالة شفق نيوز، إن "بداية الحريق كانت في غرفة الطاقة التي تحوي على بطاريات ومواد كيمياوية"، موضحا ان "احدى البطاريات انفجرت في الغرفة لتسبب حريقاً التهم بقية البطاريات والمواد الكيمياوية الموجودة بالغرفة".

وتابع، "اتخذنا اجراءات سريعة بفصل الغرفة وعزلها تماما واتصلنا بالاطفاء ليتم اخماد الحريق والسيطرة عليه تماماً دون وقوع خسائر كبيرة بالمعدات".