الليلة وغداً.. طقس مضطرب شمالاً وتحذير جوي في العراق

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات أحوال الطقس في العراق، مساء اليوم الأربعاء، إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر جزئياً على المناطق الشمالية خلال الليل وصباح غد الخميس، مع فرص لهطول زخات مطر خفيفة ورعدية في أماكن محدودة، مع تحذير جوي خاص بالطيران ينتهي منتصف الليل.

وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية في تحديث جوي ورد لوكالة شفق نيوز: "منخفض جوي في طبقات الجو العليا فوق تركيا مصحوباً بكتلة هوائية باردة، يتفاعل مع امتداد منخفض سطحي من الجزيرة العربية، مسبباً حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر جزئياً على شمال العراق خلال الليل وصباح غد الخميس".

وأوضحت الهيئة "في حين يسيطر مرتفع جوي على العراق والجزيرة وهذا يسبب استقرار الأجواء وانعدام الأمطار، حيث تُظهر أحدث صور الأقمار الاصطناعية تمركز حزام واسع من السحب الرعدية الممطرة فوق تركيا يمتد شرقاً نحو أذربيجان وشمال غرب إيران، مع ومضات برق متكررة تشير إلى نشاط قوي للسحب الركامية هناك".

وأضافت "كما تمتد بعض السحب الركامية نحو شمال سوريا وشمال العراق (نينوى ودهوك وأربيل) بشكل متفرق".

وتوقعت الهيئة طقس يوم غد الخميس، "أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً شمال البلاد، وبعض مناطق جنوب البلاد مع فرص واردة لهطول زخات مطر خفيفة ورعدية في أماكن محدودة من مدن دهوك وشمال نينوى وأربيل".

وفي تقرير آخر، أصدر قسم التنبؤ الجوي تحذيراً جوياً خاصاً بالطيران حول تواجد سحب ركامية رعدية في المناطق المؤشرة باللون الأحمر شمال البلاد ينتهي منتصف الليل.