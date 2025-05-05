الليلة وغداً.. خارطة تحرك موجة الغبار وأمطار في 5 محافظات عراقية

شفق نيوز/ أوضحت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الاثنين، أن موجة الغبار تتحرّك باتجاه الشرق والشمال الشرقي، متوقعة تراجع كثافة الغبار تدريجياً خلال ساعات الليل مع زخات من الأمطار الرعدية في خمس محافظات.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هناك تحسّناً نسبياً في مدى الرؤية وترسّب واضح للغبار في مناطق عديدة من مدن البلاد.

وبينت، أن صور الأقمار الاصطناعية تُظهر تحرّك موجة الغبار باتجاه الشرق والشمال الشرقي، وصولاً إلى بعض مناطق الجنوب، مع تباين في شدّتها.

وتوقعت الهيئة، أن تخفّ كثافة الغبار تدريجياً خلال ساعات الليل، فيما تبقى بعض الآثار العالقة للغبار في الأجواء يوم غد الثلاثاء، لاسيما في المناطق الشمالية والشرقية من البلاد.

كما توقعت زخات من الأمطار الرعدية مساء اليوم في محافظات صلاح الدين، كركوك، نينوى وأربيل، مصحوبة ببعض الغزارة ونشاط في الرياح الهابطة.

وتنتهي الفعالية الجوية خلال الليل، وفق الهيئة، مع استمرار هطولات متفرقة شمال أربيل ودهوك نهار الثلاثاء.

وقبل قليل، وصلت العاصفة الترابية إلى إقليم كوردستان قادمة من وسط العراق، مسجلة إصابات كثيرة بالاختناق وإنعدام للرؤية.

ففي أربيل، رصد مراسل وكالة شفق نيوز، العاصفة الترابية التي غطت سماء المدينة بالكامل، وحجبت الرؤية، وذلك بعد أن مرت بمدن الوسط وتسببت بعشرات حالات الاختناق.

وإلى السليمانية، فقد أفاد مراسل الوكالة، أن العاصفة الترابية غطت سماء المدينة أيضاً، وتسبب بحالات اختناق، ودفعت المواطنين إلى غلق الأبواب والنوافذ وارتداء "الكمامات".

وفي كركوك، بين مسؤول إعلام دائرة صحة كركوك، سامان يابه، لوكالة شفق نيوز، أن "مستشفيات كركوك استقبلت حتى مساء اليوم 96 حالة اختناق بسبب العاصفة، وتنوّعت الحالات بين الطفيفة والمتوسطة، وقد تم تقديم العلاج المناسب للمصابين".

وأضاف أن الفرق الطبية في حالة طوارئ، داعيًا المواطنين إلى التزام منازلهم قدر الإمكان، خاصة ممن يعانون من أمراض الجهاز التنفسي.

وفي السياق نفسه، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، أن المنطقة شهدت تساقطًا للأمطار الخفيفة إلى المتوسطة تزامنًا مع العاصفة الترابية، ما ساهم جزئيًا في تقليل كثافة الغبار.